06.09.2022 17:55 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усунули пошкодження на водогоні

Фахівці здійснили ремонтні роботи в Індустріальному районі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що 5 вересня бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 13 пошкоджень на водоводах та упорядкували 12 оглядових колодязів. Зокрема, в Індустріальному районі ремонтники оперативно усунули аварійну ситуацію на магістралі діаметром 100 мм на вул. Зубарєва.

«Паралельно капітально відремонтували оглядовий колодязь на пр. Індустріальному. Системно підходимо і до питань належної підготовки всього водопровідного господарства району до експлуатації в осінньо-зимовий період. Профілактичні та ремонтні заходи, що проводяться працівниками служби, дозволяють повністю контролювати ситуацію. Також завжди готові оперативно реагувати у разі екстремальних ситуацій на водоводах, які можуть виникнути внаслідок ворожої агресії», - підсумував начальник Індустріального району служби зовнішніх водопровідних мереж Володимир Сундук.

Сьогодні бригадами АВР КП «Харківводопостачання» проводять ремонтні роботи на 17 пошкоджених ділянках водоводів.

Для економії часу аварійників необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час», – наголошують на КП «Харківводоканал».

Нагадаємо, комунальники відновили зруйнований трубопровід у приватному секторі Харкова.