06.09.2022 17:00 Віталій Хінєвіч

Енергетики Харківської області стали донорами крові

Понад 20 працівників АТ "Харківобленерго" з Нововодолазького району стали донорами крові.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Харківобленерго».

Повідомляється, що понад 20 працівників АТ "Харківобленерго" з Нововодолазького району стали донорами в рамках акції, оголошеної на підприємстві - "Кров рятує життя".

"Це не перший організований виїзд наших працівників в пункти здачі крові. Більше того, отримавши цей досвід, багато хто заявив про готовність ще раз пройти цю процедуру. Але здавати кров можна не частіше, ніж раз на 2-3 місяці. Тому тим, хто здав кров нещодавно, доведеться почекати", - зазначили у товаристві.

Енергетики розповіли, що участь у донорстві позитивно впливає на психологічний стан працівників, адже задовольняється потреба хоч чимось допомогти під час війни.

"Кожен, хто став донором, чітко усвідомлює, що його кров врятує чиєсь життя: військового, який захищає Батьківщину та рідний дім, рятувальника, який гасить пожежу після чергового прильоту, або дитини, яка потрапила під ворожий обстріл. Це надихає та дає відчуття причетності. Адже всі ми маємо одну спільну мрію - вистояти у цій війні та перемогти", - зазначили на підприємстві.

У рамках акції "Кров рятує життя" донорами стали вже понад 100 працівників АТ "Харківобленерго".