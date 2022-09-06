06.09.2022 17:16 Дмитро Колонєй

В Україні з'явиться новий штарф: дізнайтеся який

Парламент України планує встановити ще один вид адміністративної відповідальністі.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на BIN.UA, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5749 про адміністративну відповідальність за мобінг. Прийнятий залоснову за основу документ підтримали 297 народних депутатів на пленарному засіданні,

Згідно з документом, мобінг в Україні передбачатиме покарання у вигляді штрафу 1700-5100 грн або громадських робіт на 20-60 годин.

Напередодні цього рішення, 15 серпня 2022 року парламент ухвалив за основу законопроєкт №5748 про законодавче закріплення поняття "мобінг". Цей документ пропонує доповнити Кодекс законів про працю України новими положеннями та визначити "мобінг" як діяння роботодавця або окремих працівників трудового колективу, які спрямовані:

на приниження гідності та честі працівника,

його професійної (ділової) репутації у формі психологічного та/або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій,

створення щодо нього напруженої, ворожої, образливої атмосфери, зокрема такої, що змушує особу недооцінювати власну професійну придатність.