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05.09.2022  13:20   Віталій Хінєвіч

У Харківській області модернізували газове обладнання

Фахівці провели модернізацію газового обладнання.

газ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківгаз".
 
Повідомляється, що газовики модернізував газове обладнання для 3000 мешканців Харківської області.
 
Фахівці АТ «Харківгаз» замінили застарілі та зношені засувки на газорозподільних мережах, які експлуатувались майже 50 років на нове обладнання. Модернізована інфраструктура дозволить забезпечити стабільне надходження газу.
 
В умовах бойових дій на території Харківської області, газовики АТ «Харківгаз» щодня ліквідовують наслідки рашистських бомбардувань та роблять все можливе для стабільної роботи газових об‘єктів в опалювальному сезоні.
 
Нагадаємо, харківські комунальники протягом тижня усунули 91 пошкодження на водоводах.
 
Источник:   Харківгаз
 Тэги:  жкх, харьков
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