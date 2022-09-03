03.09.2022 21:45 Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік викрав велосипед

Молода людина втікала на велосипеді.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що вдень 3 вересня, на вулиці Немишлянській, під час патрулювання інспектори роти тактико-оперативного реагування, почули дитячий голос: "Допоможіть, це мій велосипед".

Поліцейські побачили малолітнього хлопчика та чоловіка, який втікав на велосипеді. ТОРівці спрацювали миттєво: вже за мить наздогнали та затримали втікача.

Як стало відомо згодом, 19-річний харків‘янин відкритим шляхом заволодів велосипедом 11-річної дитини. На щастя, патрульні були поряд.

На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу.

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