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03.09.2022  21:45   Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік викрав велосипед

Молода людина втікала на велосипеді.

У Харкові чоловік викрав велосипед
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що вдень 3 вересня, на вулиці Немишлянській, під час патрулювання інспектори роти тактико-оперативного реагування, почули дитячий голос: "Допоможіть, це мій велосипед". 
 
Поліцейські побачили малолітнього хлопчика та чоловіка, який втікав на велосипеді. ТОРівці спрацювали миттєво: вже за мить наздогнали та затримали втікача.
 
Як стало відомо згодом, 19-річний харків‘янин відкритим шляхом заволодів велосипедом 11-річної дитини. На щастя, патрульні були поряд.
 
На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу.
 
Нагадаємо, у Харківській області в чоловіків виявили боєприпаси.
 
Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  происшествие, харьков
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