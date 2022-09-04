04.09.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 4 вересня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 39%. Температура повітря +9°...+10°C (відчувається як +9°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 88%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.



Вдень хмарно, ймовірність опадів 14%. Температура повітря +14°...+16°C (відчувається як +14°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.



Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +16°...+12°C (відчувається як +17°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 53%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.