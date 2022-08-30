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30.08.2022  15:46   

Харківський поліцейський врятував людей з палаючої квартири (фото)

Нагороджено харківського правоохоронця.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіціїї, зранку 25 квітня 2022 року окупанти обстріляли мирний квартал Харкова. Снаряд потрапив у квартиру по вулиці Валентинівській. На 4 поверсі спалахнув вогонь.
 
 
На балконі знаходилися двоє пенсіонерів, які просили про допомогу. Їх квартира палала. Віталій Зозуля  витягнув подружжя на вулицю. Він врятував їм життя. 
 
 
 
За бездоганну службу, героїзм та самовідданість, проявлену при виконанні службових обов'язків та з нагоди відзначення 31-ї річниці з Дня проголошення Незалежності України майора поліції нагороджено медаллю «За сумлінну службу ГУНП в Харківській області III ступеня».
Тэги:  пожар, спасение, харьков, агрессия россии
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