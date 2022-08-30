30.08.2022 15:22 Дмитро Колонєй

У РФ провалюється прихована мобілізація

Про це інформує військова розвідка України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ГУР МО України, проведення прихованої мобілізації в центральних та південно-східних регіонах рф зазнає невдач. Росіяни все частіше відмовляються йти вмирати за ідеї кремлівського диктатора.

Зважаючи на це, в міністерстві оборони країни-агресора вирішили збільшити кількість найманців ПВК, які беруть участь у бойових діях на території України. У першу чергу у війні проти нашої держави командування зс рф активно використовує представників російської ПВК “Вагнер”/ “Ліга”.

За оцінками воєнної розвідки України, на тимчасово окупованих територіях перебуває близько 4500-5000 бойовиків.

Вони працюють на певних напрямках як штурмові загони, які діють у першій лінії наступальних військ.