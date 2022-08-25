25.08.2022 11:45 Віталій Хінєвіч

Комунальники відновлюють водопостачання у житловому районі Харкова

Харківські комунальники активними темпами відновлюють подачу води людям.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що бригади аварійно-відновлювальних робіт служби зовнішніх водопровідних мереж Київського району Комплексу «Харківводопостачання» продовжують активними темпами відновлювати подачу води харків'янам та готувати водопровідне господарство до експлуатації в осінньо-зимовий період.

Зокрема, вчора ремонтники оперативно ліквідували аварійну ситуацію на водоводі діаметром 900 мм по пров. Студентському.

«Перед проведенням ремонту на трубопроводі детально проаналізували характеристику пошкодження. Дійшли висновку, що відновлення можна здійснити без відключення споживачів від водопостачання. Досвідчені бригади у стислий термін провели необхідний комплекс робіт, ліквідувавши аварійну ситуацію. Також планомірно ведемо підготовку водопровідного господарства до експлуатації у осінньо-зимовий період.

Поряд із ліквідацією аварій на трубопроводах, перекладаємо мережі та вводи до будинків, капітально ремонтуємо водорозбірні колонки та оглядові колодязі», - підсумував начальник Київської районної служби зовнішніх водопровідних мереж Віталій Чупандін.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.