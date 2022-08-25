25.08.2022 11:20 Віталій Хінєвіч
У Харкові підвели підсумки онлайн-квесту до Дня міста
У Telegram-каналі пройшов онлайн-квест присвячений Харкову.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську міську раду.
Повідомляється, що до Дня міста пройшов онлайн-квест, в якому прийняло участь 34 команди(102 учасники). Темою квесту були видатні особистості міста та відомі локації Харкова.
Наприклад, серед питань були такі: український футболіст та тренер, володар кубку УЄФА 1986 року (Володимир Безсонов); архітектор будівлі Харківського апеляційного суду (Олексій Бекетов); скульптура у центрі міста, яка складається з 16 силуетів (пам’ятник Тарасові Шевченку). Також учасникизапропонували розгадувати цікаві ребуси.
Отже, переможцями квесту стали три команди, які правильно та швидко справилися з усіма завданнями:
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1 місце: Валерія Шапошникова, Карина Гуманець, Олександра Власова;
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2 місце: Альона Гончаренко, Андрій Омельницький, Віра Вдовицька;
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3 місце: Олена Шульга, Владислав Звездаєв, Олена Скрипник.
Нагадаємо, у Харкові відкрилася художня виставка.
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