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25.08.2022  11:20   Віталій Хінєвіч

У Харкові підвели підсумки онлайн-квесту до Дня міста

У Telegram-каналі пройшов онлайн-квест присвячений Харкову.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що до Дня міста пройшов онлайн-квест, в якому прийняло участь 34 команди(102 учасники). Темою квесту були  видатні особистості міста та відомі локації Харкова. 
 
Наприклад, серед питань були такі: український футболіст та тренер, володар кубку УЄФА 1986 року (Володимир Безсонов); архітектор будівлі Харківського апеляційного суду (Олексій Бекетов); скульптура у центрі міста, яка складається з 16 силуетів (пам’ятник Тарасові Шевченку). Також учасникизапропонували розгадувати цікаві ребуси. 
 
Отже, переможцями квесту стали три команди, які правильно та швидко справилися з усіма завданнями:
 
  • 1 місце: Валерія Шапошникова, Карина Гуманець, Олександра Власова; 
  • 2 місце: Альона Гончаренко, Андрій Омельницький, Віра Вдовицька;
  • 3 місце: Олена Шульга, Владислав Звездаєв, Олена Скрипник.

Нагадаємо, у Харкові відкрилася художня виставка.

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, конкурс
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