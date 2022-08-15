15.08.2022 21:57 Дмитрий Колоней

Парламент України дозволив примусове вилучення майна

Верховна Рада дозволила в умовах правового режиму воєнного стану примусово вилучати та відчужувати майно на територіях України, де існує загроза тимчасової окупації.



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Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Іnterfax-Україна, відповідний законопроєкт №7605 "Про внесення змін до деяких законів щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану" підтримали загалом 278 народних депутатів на пленарному засіданні в понеділок, повідомив парламентарій Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграмі.

Законопроєкт дозволяє примусово вилучати обладнання, яке може використовуватися для діяльності оборонно-промислового комплексу та щодо якого існує ризик переривання його функціонування через розміщення такого майна на території України, де існує загроза тимчасової окупації та межі якої розташовані на відстані не більше ніж 30 км від району ведення воєнних (бойових) дій чи тимчасово окупованої території. Відчуження та вилучення майна здійснюються на підставі рішення Ради національної безпеки та оборони України на пропозицію, погоджену з обласною військовою адміністрацією.

Документ передбачає, що компенсація відчуженого майна здійснюється за рахунок коштів державного бюджету (протягом п'яти наступних бюджетних періодів).

Відповідно до законопроєкту, рухоме та нерухоме майно може бути передане в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).