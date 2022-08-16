Прогноз погоди у Харкові на 16 серпня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці піде дрібний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 28%. Температура повітря +23°...+24°C (відчувається як +28°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 37%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 18%. Температура повітря +27°...+31°C (відчувається як +34°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 31%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
Увечері хмарно, ймовірність опадів 35%. Температура повітря +27°...+25°C (відчувається як +33°C). Вітер східний, 8 м/с. Вологість повітря 25%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
Будуть чудово вдаватися будь-які справи, в яких треба думати головою. А ось область почуттів та емоцій тимчасово відступить на другий план.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці піде дрібний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається.
Всесвітній день повітряних зміїв щороку відзначають 16 серпня.
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