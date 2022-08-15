Відео наслідків обстрілу Салтівки

Снаряди поцілили у двір жилої багатоповерхівки Салтівського жилмасиву.
Відео наслідків обстрілу Харківській міський голова Ігор Терехов оприлюднів у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
«Еще по одному адресу Салтовского района прилет во двор, посекло машины, выбиты в доме стекла, пострадала детская площадка. Предварительно без жертв. Никаких военных объектов там не было и быть не могло. Говорил с первого дня и не устану повторять - эта война геноцид и уничтожение украинского народа», – написав він.
Нагадаємо,
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Вдалий день для того, щоб проявити характер і відстоювати свою точку зору (не перегинаючи ціпок, звичайно): оточуючі швидше готові прийняти зайву напористість, але не вибачать слабкість.
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