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15.08.2022  12:05   Рита Парфенова

Відео наслідків обстрілу Салтівки

Снаряди поцілили у двір жилої багатоповерхівки Салтівського жилмасиву.

Відео наслідків обстрілу Харківській міський голова Ігор Терехов оприлюднів у  своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

«Еще по одному адресу Салтовского района прилет во двор, посекло машины, выбиты в доме стекла, пострадала детская площадка. Предварительно без жертв. Никаких военных объектов там не было и быть не могло. Говорил с первого дня и не устану повторять - эта война геноцид и уничтожение украинского народа», – написав він.

Нагадаємо,

 

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  обстрел, харьков, игорь терехов, агрессия россии
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