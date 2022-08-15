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15.08.2022  11:50   Рита Парфенова

Збільшилася кількість жертв ранкового обстрілу Салтівки

Після ранкового обстрілу Салтівського жилмасиву поранення різного ступеня тяжкості отримали п’ятеро харків’ян.

скорая помощь

Про це повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов у  своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

«В результате утреннего обстрела пятеро харьковчан ранено. Все госпитализированы, с ними работают врачи. Надеюсь, их количество не увеличится», – написав він.

За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, 4 людей госпіталізували, 2 з них - у тяжкому стані. 1 людині надали допомогу на місці.

Медичні та рятувальні служби продовжують працювати на місцях влучань.

Нагадаємо, вранці 15 серпня рашистські снаряди поцілили поруч з зупинкою громадського транспорта на Салтівці. Ще один снаряд прилетів у кришу багатоповерховки, другий - у гаражний кооператив, де зайнялася пожежа.

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  обстрел, харьков, салтовка, агрессия россии
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