10.08.2022 18:23 Дмитрий Колоней

Від обстрілів ворога загинули двоє людей на Харківщині

На Харківщині поліція документує злочини окупантів.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ГУ Нацполіції, 10 серпня 2022 року близько 12:00 ворог вкотре здійснив обстріли по деокупованих територіях Вовчанщини. Цього разу ворожий вогонь прийшовся на селище Старий Салтів, яке знаходиться під контролем України. Двоє людей загинули.

Майже відразу на місце події прибули працівники відділу поліції №1 Чугуївського РУП та задокументували факт збройної агресії рф. Правоохоронці встановили, що обстріл здійснювався касетними боєприпасами. Російські окупанти навмисно цілили по житлових будинках.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув’язнення.