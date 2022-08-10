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10.08.2022  17:59   Дмитрий Колоней

Комунальники Харкова ремонтують дорожнє полотно

Про це інформує КП «Доррембуд» Харкова.


Комунальники Харкова ремонтують дорожнє полотно
Как інформує РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Доррембуд», 
бригади пыдприэмства ремонтують дорожнє полотно на
  • вул. Руслана Плоходько
  • вул. Ромена Роллана.
  • вул. Сумській ,

завдають дорожню розмітку.

  • пр. Гагаріна та вул. Клочківській 

Ліквідують місця розривань, а також прибирають кошторисів та сміття з проїжджої частини вздовж основних магістралей

  • на вул. Жін-Мироносиць,
  • вул. Академіка Синельникова 

 

Тэги:  ремонт дорог, харьков
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