Комунальники Харкова ремонтують дорожнє полотно

Про це інформує КП «Доррембуд» Харкова.
завдають дорожню розмітку.
Ліквідують місця розривань, а також прибирають кошторисів та сміття з проїжджої частини вздовж основних магістралей
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Якщо ви хотіли заручитися чиїмось заступництвом, найлегше зробити це саме сьогодні: люди із задоволенням відчуватимуть свою значущість, виконуючи роль порадника чи опікуна.
Небо у Харкові цього дня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора.
Сьогодні прихильники відновлюваних джерел енергії відзначають свято екологічно чистого палива.
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