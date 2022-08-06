Ракетний обстріл Харкова: правоохоронці зафіксували злочин окупантів (фото)

В Харкові відкрито кримінальну справу про порушення законів та звичаїв війни.
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День ідеальний для планування та аналізу, а також для ведення вже розпочатих справ, проте погано підходить для нових проектів та роботи в авральному режимі.
Вранці у Харкові розпогодиться, досвіткові хмари зникнуть та до кінця дня більше не з'являться. Без опадів.
Сьогодні планета відзначає Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї та Міжнародний день «Лікарі миру за мир».
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