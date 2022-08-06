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06.08.2022  16:30   Дмитрий Колоней

Ракетний обстріл Харкова: правоохоронці зафіксували злочин окупантів (фото)

В Харкові відкрито кримінальну справу про порушення законів та звичаїв війни.

Обстріл Харкова: окупанти нанесли ракетний удар по Слобідському району
 
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ГУ Нацполіції, окупанти нанесли ракетний удар по Слобідському району Харкова.
 
Обстріл Харкова: окупанти нанесли ракетний удар по Слобідському району
  • Частково зруйнована нежитлова будівля, пошкоджено транспортний засіб та фасади прилеглих будівель.
  • Вилучено металеві фрагменти ракети, які за своїми ознаками відповідають типу ракет ЗРК С300.
  • Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Обстріл Харкова: окупанти нанесли ракетний удар по Слобідському району

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  обстрел, агрессия россии, харьков
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