06.08.2022 16:07 Дмитрий Колоней

Харківські комунальники ліквідують наслідки негоди

Про це інформує КП «Харківські теплові мережі».



Фотография из открытых источников

Як повідломляє РЕДПОСТ , з посиланням на КП «Харківські теплові мережі», фахівці підприємства продовжують інтенсивно готуватися до нового опалювального сезону. Сьогодні ХТМ почали з ліквідації наслідків вчорашньої зливи. У результаті надмірних опадів були затоплені теплові камери, канали для прокладки теплотрас, де ведуться роботи, а також підвали будинків. Дощову воду оперативно відкачали.

В ХТМ підкреслили, що, попри негоду та обстріли, роботи ведуться за графіком. Зокрема, на одній з котелень Північної Салтівки вже встановили нове теплообмінне обладнання.

«Головний акцент у підготовці до опалювального сезону робиться на мінімізації дефектів на теплотрасах, які призводять до втрати підготовленої води, тому кожен ранок починається з обходів теплових районів і перевірки стану магістралей. Сигналом до негайного пошуку проблеми стає збільшення витрат води. Днями лише за кілька годин співробітники КП «Харківські теплові мережі» ліквідували дефекти після гідровипробувань і оперативно привели до норми обсяг підживлення системи», - зазначили на підприємстві.

Крім того, ХТМ прискорили монтаж та підключення пересувних котельних установок. Одночасно ведуться роботи з відновлення пошкоджених обстрілами надземних теплотрас, а також планове перекладання і реконструкція теплових камер із трубами великих діаметрів. На котельнях Північної Салтівки та П‘ятихаток відновлюють обладнання та закривають контури приміщень сендвіч-панелями для ефективнішого енергозбереження. Також триває заміна конвекційних частин великих котлів та реконструкція котельних за проєктами Світового банку.