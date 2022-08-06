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06.08.2022  16:07   Дмитрий Колоней

Харківські комунальники ліквідують наслідки негоди

Про це інформує КП «Харківські теплові мережі».


Фотография из открытых источников
Як повідломляє РЕДПОСТ, з посиланням на  КП «Харківські теплові мережі», фахівці підприємства продовжують інтенсивно готуватися до нового опалювального сезону. Сьогодні  ХТМ почали з ліквідації наслідків вчорашньої зливи. У результаті надмірних опадів були затоплені теплові камери, канали для прокладки теплотрас, де ведуться роботи, а також підвали будинків. Дощову воду оперативно відкачали.
 
В ХТМ підкреслили, що, попри негоду та обстріли, роботи ведуться за графіком. Зокрема, на одній з котелень Північної Салтівки вже встановили нове теплообмінне обладнання.
 
«Головний акцент у підготовці до опалювального сезону робиться на мінімізації дефектів на теплотрасах, які призводять до втрати підготовленої води, тому кожен ранок починається з обходів теплових районів і перевірки стану магістралей. Сигналом до негайного пошуку проблеми стає збільшення витрат води. Днями лише за кілька годин співробітники КП «Харківські теплові мережі» ліквідували дефекти після гідровипробувань і оперативно привели до норми обсяг підживлення системи», - зазначили на підприємстві.
 
Крім того, ХТМ прискорили монтаж та підключення пересувних котельних установок. Одночасно ведуться роботи з відновлення пошкоджених обстрілами надземних теплотрас, а також планове перекладання і реконструкція теплових камер із трубами великих діаметрів. На котельнях Північної Салтівки та П‘ятихаток відновлюють обладнання та закривають контури приміщень сендвіч-панелями для ефективнішого енергозбереження. Також триває заміна конвекційних частин великих котлів та реконструкція котельних за проєктами Світового банку.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, тепло, харьков
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