25.07.2022 14:05 Рита Парфенова

Коммунальники усунули пошкодження водогону без відключення подачі води

Бригади Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» продовжують ефективні роботи з оперативного відновлення подачі води в усіх районах міста.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківводоканал», у неділю, 24 липня, зусиллями бригад аварійно-відновлювальних робіт було ліквідовано 8 поривів на трубопроводах та упорядковано 8 оглядових колодязів. Зокрема, в Індустріальному районі оперативно усунено три аварійні ситуації.



«До проведення ремонтних робіт підійшли комплексно, і оперативно розпочали усунення аварійних ситуацій. На пр. Героїв Харкова трубопровід діаметром 400 мм забезпечує водопостачання мешканців приватного сектора у сел. Затишшя. Ситуація дозволяла ліквідувати пошкодження без відключення подачі води і районні бригади у стислий термін впоралися із завданням. Також нами було усунено два пошкодження на ділянках трубопроводів холодного водопостачання на вул. Луї Пастера. Після завершення робіт провели обов'язковий благоустрій територій», - зазначив начальник Індустріального району служби зовнішніх водопровідних мереж Володимир Сундук.



Сьогодні ремонтники Комплексу «Харківводопостачання» взяли в роботу 13 пошкоджених ділянок водоводів.



Загалом за тиждень бригади Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» оперативно усунули 71 аварійну ситуацію на трубопроводах холодного водопостачання. Також ремонтники упорядкували 74 оглядові колодязі на водоводах із заміною запірно-регулюючої арматури і капітально відремонтували 14 водорозбірних колонок.



Для економії часу бригад харків'ян просять докладно повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку та точну адресу, а також надавати номер телефону заявника для уточнення. Повідомити цю інформацію можна за телефоном 15-33.



Нагадаємо, згідно з результатами досліджень, якість води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.