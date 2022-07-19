19.07.2022 20:22 Дмитрий Колоней

Почав ходити у школу... красти: в Харкові спіймали мародерів (фото)

У Харкові затримано двох джентльменів удачі.

Як повідомляє РЕДПОСТ, зпосиланням на Поліцію 19 липня 2022 року під час відпрацювання території міста правоохоронці затримали біля одного з житлових будинків по проспекту Олександрівському 47-річного чоловіка.

За оперативною інформацією, саме ця особа наприкінці червня 2022 року викрала з квартири по вулиці Грицевця мобільний телефон. Зловмисник раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок та грабежу.

У Харкові також був затриманий ще один мародер - 37-річний чоловік, який у червні 2022 року проник до школи по вулиці Академіка Павлова та викрав майно. Злодій скористався тим, що після обстрілу приміщення закладу зазнало пошкоджень, тому для нього потрапити всередину не було проблемою.

За вказаними фактами слідчі відкрили кримінальні справи о крадіжках Кримінального кодексу України.

Речові докази вилучено, тривають слідчі дії, вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу.

Обидва чоловіки також перевіряються на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Харкова та області.

Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.