19.07.2022 19:59 Дмитрий Колоней

Комунальники Харкова прибирають сміття, навіть у найнебезпечніших районах

Про це інформує КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» Харкова.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Комплекс з вивозу побутових відходів», у місті продовжується вивоз побутових відходів,утому числі з віддалених районів Харкова, які постраждали у результаті обстрілів окупантів.

Лише з однієї вул. Метробудівників на Північній Салтівці працівники КП щодня вивозять побутові відходи із 38 контейнерів загальним обсягом понад 42 куб. м, а це понад 1200 куб. м щомісяця.

«Хоча на цій та інших вулицях мікрорайону залишилося мало мешканців - часто по кілька осіб на всю багатоповерхівку - кількість побутових відходів не зменшується. Мешканці зруйнованих будинків час від часу повертаються у свої квартири, щоб забрати вцілілі речі, та викидають сміття у контейнери та біля них. Самі ж контейнери для збору побутових відходів доводиться постійно ремонтувати, як і спецтехніку», - зазначили на підприємстві.

Директор КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» Олексій Артикуленко зазначив, що сума збитків, завдана підприємству в результаті російської агресії, поки не підраховувалася, бо воєнні дії тривають. За його словами, від обстрілів постраждало п'ять автомобілів та понад тисячу контейнерів для збору побутових відходів. Також розбиті контейнери знаходять після розбору завалів будинків. Кошти на заміну контейнерів виділялися з бюджету міської територіальної громади.

Олексій Артикуленко звернувся до харків'ян з проханням сплачувати послуги підприємства, починаючи з 1 червня, бо це дуже важливо для безперебійної роботи КВПВ.

Також він нагадав, що у випадку, якщо харків'яни виїхали з міста або їхнє житло постраждало внаслідок обстрілів, вони можуть надіслати заяву на перерахунок оплати за послугу з вивезення ТПВ. На адресу підприємства вже надійшло понад 3000 таких звернень.