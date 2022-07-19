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19.07.2022  15:41   Дмитрий Колоней

У Харкові ліквідували серйозну аварію без відключення споживачів

Про це поінформували у КП «Харківводоканал».


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Харківводоканал», бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» 18 липня 2022 року усунули дев'ять пошкоджень на трубопроводах холодного водопостачання та упорядкували 10 оглядових колодязів.
 
Зокрема, у Шевченківському районі робочі ліквідували аварійні ситуації на чотирьох трубопроводах холодного водопостачання. За словами начальника районної служби зовнішніх водопровідних мереж Андрія Целогородцева, щоденна робота фахівців спрямована на оперативне та якісне усунення пошкоджень на водоводах.
 
«Учора ліквідували серйозну аварійну ситуацію на трубопроводі діаметром 500 мм на пр. Людвіга Свободи. Споживачів від водопостачання не відключали, щоби харків'яни не відчували дискомфорту. Також усунули три пошкодження на водоводах на пр. Перемоги та вул. Клочківській. А сьогодні бригади запланували реконструювати ділянки трубопроводів на пр. Перемоги та вул. Тобольській», - повідомив він.
 
За інформацією підприємства, сьогодні, 19 липня, ремонтники планують усунути на ділянках водоводів у всіх районах міста 15 пошкоджень.
 
Для економії часу бригад харків'ян просять докладніше повідомляти про витоки води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, а також надавати номер телефону заявника для уточнення. Повідомити цю інформацію можна за тел.: 15-33.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, вода, харьков
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