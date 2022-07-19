19.07.2022 15:25 Виталий Хиневич

В Україні затвердили періодичність перепису населення

Верховна Рада України встановила періодичність перепису мешканців країни.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Укрінформ.

Повідомляється, що перепис населення проходитиме в Україні не рідше одного разу на 10 років. Таке рішення підтримали 237 нардепів. Дата та термін перепису визначатиме Кабмін.

Отримувати дані для перепису пропонується сучасними методами, зокрема, заповнення респондентами переписної документації за допомогою спеціального програмного забезпечення в Інтернеті, використання національних електронних інформаційних ресурсів (систем).

Закріплюються за центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері статистики, повноваження отримувати від державних органів з національних електронних інформаційних ресурсів (систем) у рамках програми перепису населення дані, необхідні для цього, а також збирати, обробляти, зберігати дані респондентів з дотриманням вимог законодавства України щодо захисту інформації.