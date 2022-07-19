    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події В Харкові мати вчиняла насильство по відношенню до сина
19.07.2022  15:05   Віталій Хінєвіч

В Харкові мати вчиняла насильство по відношенню до сина

Під час перевірки були виявлені неналежні умови для проживання 15-річного хлопця.

Мати вчиняла насильство по відношеню до свого сина
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Повідомляється, що 19 липня правоохоронці разом з представниками служби у справах дітей Київського району виявили факт неналежного виконання батьківських обов’язків 37-річною жінкою. Родина перебуває на обліку як сім’я, що опинилась у складних життєвих обставинах. Жінка самостійно виховує сина з особливими потребами.
 
Під час перевірки поліцейські та працівники соціальної служби виявили, що в домі відсутні продуктів харчування і  стали свідками психологічного насильство щодо 15-річного сина, мати кричала та принижувала хлопця.
Поліцейські надали гуманітарну допомогу сім’ї у вигляді продуктового набору. 
 
По відношенню до мати були складені протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 173-2 та 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 
Нагадаємо, правоохоронці Харківщини вилучили велику партію незаконного товару.
 
Источник:   Національна поліція Харківської області
 Тэги:  происшествие, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.07 Надзвичайні події В Харківській області дівчинка проковтнула 5 монет 18.07 Надзвичайні події П'яна мати залишила дитину на вулиці в Харкові 16.07 Надзвичайні події Факт нарушения правил торговли алкоголем выявили в Харькове
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 