19.07.2022 15:05 Віталій Хінєвіч

В Харкові мати вчиняла насильство по відношенню до сина

Під час перевірки були виявлені неналежні умови для проживання 15-річного хлопця.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області.

Повідомляється, що 19 липня правоохоронці разом з представниками служби у справах дітей Київського району виявили факт неналежного виконання батьківських обов’язків 37-річною жінкою. Родина перебуває на обліку як сім’я, що опинилась у складних життєвих обставинах. Жінка самостійно виховує сина з особливими потребами.

Під час перевірки поліцейські та працівники соціальної служби виявили, що в домі відсутні продуктів харчування і стали свідками психологічного насильство щодо 15-річного сина, мати кричала та принижувала хлопця.

Поліцейські надали гуманітарну допомогу сім’ї у вигляді продуктового набору.

По відношенню до мати були складені протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 173-2 та 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.