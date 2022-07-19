19.07.2022 15:05 Віталій Хінєвіч
В Харкові мати вчиняла насильство по відношенню до сина
Під час перевірки були виявлені неналежні умови для проживання 15-річного хлопця.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на Поліцію Харківської області.
Повідомляється, що 19 липня правоохоронці разом з представниками служби у справах дітей Київського району виявили факт неналежного виконання батьківських обов’язків 37-річною жінкою. Родина перебуває на обліку як сім’я, що опинилась у складних життєвих обставинах. Жінка самостійно виховує сина з особливими потребами.
Під час перевірки поліцейські та працівники соціальної служби виявили, що в домі відсутні продуктів харчування і стали свідками психологічного насильство щодо 15-річного сина, мати кричала та принижувала хлопця.
Поліцейські надали гуманітарну допомогу сім’ї у вигляді продуктового набору.
По відношенню до мати були складені протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 173-2 та 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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