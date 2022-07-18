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18.07.2022  17:22   Дмитрий Колоней

Нічний артобстріл Харкова: злочин окупантів зафіксовано (фото)

Завдано нового удару по інфраструктурі та житловим будинкам Харкова.

Обстріл Харкова: Нічний злочин окупантів зафіксовано
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіції , 18 липня 2022 року о 00:20 до Харківського районного управління поліції №1 надійшло повідомлення про обстріл району загарбниками.
 
Обстріл Харкова: Нічний злочин окупантів зафіксовано
  
Внаслідок влучань артилерійських снарядів реактивної системи залпового вогню частково зруйновані два житлові будинки: пошкоджені два поверхи багатоповерхівки та дах сусіднього будинку, віконні рами та автівки. 
 
Обстріл Харкова: Нічний злочин окупантів зафіксовано
 
Співробітники слідчо-оперативної групи Харківського РУП №1, криміналісти та вибухотехніки ГУНП в Харківській області провели огляд місця події та зібрали речові докази злочинів країни-агресора. 
 
Обстріл Харкова: Нічний злочин окупантів зафіксовано
 
За словами начальника управління вибухотехнічної служби поліції Володимира Безрука, в ході проведення огляду місця події виявлено чотири місця вибуху від артилерійських снарядів, попередньо калібру 152 мм.
Обстріл Харкова: Нічний злочин окупантів зафіксовано
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  обстрел, агрессия россии, харьков
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