18.07.2022 17:22 Дмитрий Колоней

Нічний артобстріл Харкова: злочин окупантів зафіксовано (фото)

Завдано нового удару по інфраструктурі та житловим будинкам Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ГУ Нацполіції , 18 липня 2022 року о 00:20 до Харківського районного управління поліції №1 надійшло повідомлення про обстріл району загарбниками.

Внаслідок влучань артилерійських снарядів реактивної системи залпового вогню частково зруйновані два житлові будинки: пошкоджені два поверхи багатоповерхівки та дах сусіднього будинку, віконні рами та автівки.

Співробітники слідчо-оперативної групи Харківського РУП №1, криміналісти та вибухотехніки ГУНП в Харківській області провели огляд місця події та зібрали речові докази злочинів країни-агресора.

За словами начальника управління вибухотехнічної служби поліції Володимира Безрука, в ході проведення огляду місця події виявлено чотири місця вибуху від артилерійських снарядів, попередньо калібру 152 мм.