18.07.2022 17:35 Віталій Хінєвіч

Харків продовжує працювати незважаючи на дії ворога (відео)

Харківські комунальники продовжують виконувати свою роботу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ

У Харкові ледь не кожен день завдають руйнувань інфраструктурі міста. Комунальні працівники продовжують виконувати свою роботу, усуваючи наслідки ворожих обстрілів.

Комунальники та рятувальники розбирають завали, профільні бригади виконують необхідні ремонти. Крім цього, в місті запускають підприємства та бізнес, збільшують перелік послуг, які можна отримати у ЦНАПах.

Разом з цим ремонтують рухомий склад комунального транспорту, який постраждав в наслідок ворожих обстрілів.

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що роботи в місті виконуються не дивлячись на те, що ситуація в місті напружена.

«В місті працює громадський транспорт. Незважаючи на те, що є пошкоджені вагони, метрополітен працює»,- розповів Ігор Терехов.

Голова міста звернувся до європейських партнерів аби місту надали рухомий склад для метрополітену і зазначив, що кошти для купівлі нададуть інвестори.

Крім цього, Ігор Терехов відзначив, що правоохоронці сумлінно виконують свій обов'язок. Вони працюють в цілодобовому режимі для того, щоб виявляти і затримувати диверсійно-розвідувальні групи, коригувальників.