18.07.2022 14:45 Віталій Хінєвіч

Окупанти вторглися в Україну маючи мапи 1969 року

Російські військові керувалися топографічними картами України 1969 року.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на СБУ В Харківській області.

Згідно з документами російського мотострілецького батальйону 138-ї гвардійської мотострілецької бригади окупанти користувались картами 1969 року, на яких повністю відсутній Салтівський житловий масив Харкова, який забудовувався з початку 70 років минулого століття. Також відсутні Трав'янске і Муромське водосховища, зведені у сімдесяті роки. Державний кордон між Україною і росією намальований кульковою ручкою, оскільки на картах його взагалі не було.

Відомо, що навігаційним забезпеченням знищеного на Харківщині мотострілецького батальйону займалися Топографічна служба Західного військового округу рф на чолі з полковником зс рф Олексієм Красновим, а також Центр геопростірної інформації і навігації рф.

Напередодні повномасштабного вторгнення в Україну ці підрозділи святкували 210-ту річницю топографічної служби росії і заявляли, що вони забезпечують російське військове командування «найсучаснішими картами», виготовленими нібито за допомогою «найновітніших пересувних навігаційно-геодезичних комплексів».

При цьому 138-а гвардійська мотострілецька бригада рф, яка користувалася цими картами, була знищена ЗСУ наприкінці березня біля Харківської кільцевої дороги на Старосалтівському напрямку.