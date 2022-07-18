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18.07.2022  14:45   Віталій Хінєвіч

Окупанти вторглися в Україну маючи мапи 1969 року

Російські військові керувалися топографічними картами України 1969 року.

Мапа окупантів
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на СБУ В Харківській області.
 
Згідно з документами російського мотострілецького батальйону 138-ї гвардійської мотострілецької бригади окупанти користувались картами 1969 року, на яких повністю відсутній Салтівський житловий масив Харкова, який забудовувався з початку 70 років минулого століття. Також відсутні Трав'янске і Муромське водосховища, зведені у сімдесяті роки. Державний кордон між Україною і росією намальований кульковою ручкою, оскільки на картах його взагалі не було.
 
Відомо, що навігаційним забезпеченням знищеного на Харківщині мотострілецького батальйону займалися Топографічна служба Західного військового округу рф на чолі з полковником зс рф Олексієм Красновим, а також Центр геопростірної інформації і навігації рф. 
 
Напередодні повномасштабного вторгнення в Україну ці підрозділи святкували 210-ту річницю топографічної служби росії і заявляли, що вони забезпечують російське військове командування «найсучаснішими картами», виготовленими нібито за допомогою «найновітніших пересувних навігаційно-геодезичних комплексів».
 
При цьому 138-а гвардійська мотострілецька бригада рф, яка користувалася цими картами, була знищена ЗСУ наприкінці березня біля Харківської кільцевої дороги на Старосалтівському напрямку.
 
Нагадаємо, нночі ракетного удару зазнало місто під Харковом.
 
Источник:   СБУ Харківська область
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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