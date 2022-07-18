18.07.2022 15:00 Виталий Хиневич

В Харківській області окупанти знищили майже два мільйони риб

Через скид води на Оскільському водосховищі у нерестовий період стався мор риби.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Державну екологічну інспекцію України.

Повідомляється, що скид води, який відбувся при руйнуванні гідроспоруди у весняний нерестовий період внаслідок ворожих дій окупантів, що пошкодили греблю водосховища 13 березня 2022 року, означає практично повне виключення нерестового фонду з циклу природного відтворення для всіх екологічних груп.

У результаті:

завдано шкоди водним ресурсам;

зруйновано екосистему водосховища;

знищено цінні види риб та інші живі водні ресурси;

знищено сотні кілометрів нерестовищ.

Фахівцями Державної екологічної інспекції у Донецькій області здійснено розрахунок розміру збитків, завданих державі, який складає 883,7 млн гривень.

За інформацією Інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук України внаслідок бойових дій було знищено 1 997 500 екземплярів водних біоресурсів, серед яких: білизна, карась сріблястий, краснопірка, лин, лящ, сазан, сом, судак, окунь та інші.

«Збитки, завдані окупантами Оскільському водосховищу, на жаль, зростають. Нагадаємо, що минулого тижня фахівці ДЕІ здійснили розрахунок шкоди, завданий водосховищу, через обміління та порушення вимог законодавства про охорону і раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів, що сталось у результаті військових дій та пошкодження греблі. Шкода довкіллю склала понад 2,1 млрд гривень»,- повідомили в Державній екологічній інспекції України.