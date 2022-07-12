12.07.2022 16:40 Виталий Хиневич
В Харькове восстанавливают линии электропередач после обстрелов
Без электричества остались 70 частных домовладений и около 10 двухэтажных домов.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на «Харьковоблэнерго».
Сообщается, что специалисты «Харьковоблэнерго» ликвидируют повреждения электрических сетей, произошедших из-за вражеских обстрелов в Киевском и Салтовском районах Харькова утром 11 июля.
В результате удара российской армии с РСЗО "Смерч" без света остались 70 частных домовладений и около 10 двухэтажных домов на улицах Академика Павлова, Ивана Камышева, Тюринской и в Автотракторном переулке.
Энергетики восстанавливают поврежденные после взрыва провода воздушных линий электропередач и разбитые вводы в дома. Кроме этого осколки уничтожили несколько электрических счетчиков.
«Восстанавливать электроснабжение после варварских действий врага специалистам "Харьковоблэнерго" приходится каждый день. Однако, несмотря на хроническую усталость и психологическую нагрузку, каждое обесточивание энергетики пытаются устранить в кратчайшие сроки»,- сообщили в Харьковоблэнерго.
Напомним, десятки бригад ремонтируют
харьковские водоводы.
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