12.07.2022 13:39 Рита Парфенова

Оккупанты обстреляли один из районов Харькова

Жителей города просят по возможности не находиться на улице.



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Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на главу ХОВА Олега Синегубова, около часа дня 12 июля российские оккупанты нанесли удары по Индустриальному району Харькова.



«Обращаемся к харьковчанам: находитесь в укрытиях, без нужды не выходите на улицы города. Будьте максимально осторожны!», – написал глава ХОВА.

Напомним, около половины четвертого ночи 12 июля произошел ракетный обстрел Шевченковского района Харькова. Снаряд попал во двор между жилыми домами. На месте попадания ракеты образовалась воронка. Частично повреждены расположенные рядом строения и детская спортивная площадка.