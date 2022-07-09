09.07.2022 21:54 Дмитрий Колоней
Парламент решил, кто сможет приостановить выплату по кредитам
Стало известно, при определенных условиях украинцы могут приостановить выплату по кредитам.
РЕДПОСТ
Как сообщает РЕДПОСТ
, украинский парламент принял за основу законопроект № 7441-1 о физлицах, взявших кредит на покупку квартиры или машины.
ЗА проголосвало 283 депутата
Приостановить выплату по кредитам могут
Физлица-заемщики кредитов на движимое/недвижимое имущество, которое из-за войны:
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оказалось на временно оккупированной территории или на территории активных боевых действий
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повреждено или уничтожено в результате военных действий,при наличии подтверждающих документов могут получить у кредитора приостановление платежей по кредиту.
Замораживание кредита (выплата основной суммы кредита, процентов, комиссий и других платежей) для заемщиков происходит до момента получения заемщиком государственной компенсации за имущество.
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