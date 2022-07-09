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09.07.2022  21:54   Дмитрий Колоней

Парламент решил, кто сможет приостановить выплату по кредитам

Стало известно, при определенных условиях украинцы могут приостановить выплату по кредитам.


РЕДПОСТ
Как сообщает РЕДПОСТ, украинский парламент принял за основу  законопроект № 7441-1 о физлицах, взявших кредит на покупку квартиры или машины.
ЗА проголосвало  283 депутата
 
Приостановить выплату по кредитам могут
 
Физлица-заемщики кредитов на движимое/недвижимое имущество, которое из-за войны:
  • оказалось на временно оккупированной территории или на территории активных боевых действий
  • повреждено или уничтожено в результате военных действий,при наличии подтверждающих документов могут получить у кредитора приостановление платежей по кредиту.
Замораживание кредита (выплата основной суммы кредита, процентов, комиссий и других платежей) для заемщиков происходит до момента получения заемщиком государственной компенсации за имущество.
 
Наломним, ранее мы писали о том, кого украинский парламент освободил от выплаты по кредитам.
 

 

Тэги:  приостановка кредита, агрессия россии, украина
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