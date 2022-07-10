Прогноз погоды в Харькове на воскресенье, 10 июля

Весь день в Харькове будет облачным. Днем, возможно, пройдет дождь c грозой, но он закончится еще до наступления вечера.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт sinoptik.ua.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +22°...+26°C (ощущается как +21°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 53%. Температура воздуха +26°...+28°C (ощущается как +29°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 45%. Температура воздуха +26°...+23°C (ощущается как +28°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.
Логика уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. В переговорах помните: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее.
Весь день в Харькове будет облачным. Днем, возможно, пройдет дождь c грозой, но он закончится еще до наступления вечера.
10 июля 1878 года впервые футбольный арбитр использовал свисток.
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