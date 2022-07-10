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10.07.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на воскресенье, 10 июля

Весь день в Харькове будет облачным. Днем, возможно, пройдет дождь c грозой, но он закончится еще до наступления вечера.

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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт sinoptik.ua.

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +22°...+26°C (ощущается как +21°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 53%. Температура воздуха +26°...+28°C (ощущается как +29°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 45%. Температура воздуха +26°...+23°C (ощущается как +28°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

Народные приметы

  • Если дождь в этот день случается, то будет он идти до Бабьего лета.
  • А если погода хорошая, солнечная, то продержится она еще семь недель.
Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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