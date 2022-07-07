07.07.2022 14:30 Виталий Хиневич

Харьковский метрополитен приглашает на работу

Коммунальное предприятие приглашает на работу харьковчан и жителей Харьковской области.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский метрополитен.

Коммунальное предприятие "Харьковский метрополитен" срочно приглашает на постоянную работу харьковчан и жителей Харьковской области.

Требования к кандидатам: наличие действительного военного учета и отсутствие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья.

Опыт работы в сфере охраны или прохождения службы в рядах Вооруженных сил Украины – приветствуются.

Контактный телефон: (067) 983-32-28 (с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00).