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07.07.2022  14:30   Виталий Хиневич

Харьковский метрополитен приглашает на работу

Коммунальное предприятие приглашает на работу харьковчан и жителей Харьковской области.

Харьковский метрополитен
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский метрополитен.
 
Коммунальное предприятие "Харьковский метрополитен" срочно приглашает на постоянную работу харьковчан и жителей Харьковской области.
 
Требования к кандидатам: наличие действительного военного учета и отсутствие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья.
 
Опыт работы в сфере охраны или прохождения службы в рядах Вооруженных сил Украины – приветствуются.
 
Контактный телефон: (067) 983-32-28 (с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00).
 
Источник:   Харьковский метрополитен
 Тэги:  работа, харьковский метрополитен
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