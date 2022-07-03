    
Главная Новости Харькова Общество Проект «Єдині» приглашает желающих перейти на украинский язык
03.07.2022  21:50   Виталий Хиневич

Проект «Єдині» приглашает желающих перейти на украинский язык

Украинцы могут пройти разговорный курс и избавиться от языкового барьера.

Образование
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Вечірній Київ.
 
Сообщается, что 4 июля 2022 года стартует третий разговорный курс «Єдині», который поможет изучению украинского языка. 
 
Участники ежедневно будут получать задания и учебные материалы, которые помогут преодолеть языковой барьер; принять участие в вебинарах и разговорных клубах в своем городе. Длительность курса составляет 28 дней.
 
«Почти 15 тысяч человек уже перешли на украинский вместе с нами в течение двух предыдущих курсов. И мы не планируем сбавлять обороты, поскольку наша цель — помочь 1 млн человек перейти на украинский до конца текущего года», — рассказала соучредительница инициативы «Навчай українською»Наталья Федечко.
 
Для участия в проекте, необходимо зарегистрироваться в гугл-форме.
 
Стоит отметить, что люди, которые живут в разных уголках мира так же смогу принять участие в онлайн курсе.
 
Напомним, украинские школьники могут посетить спортивные онлайн-секции.
 
Источник:   Вечірній Київ
 Тэги:  курсы
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.05 Культура и Туризм В Харькове летом откроют библиотеку на Северной Салтовке 16.03 Спорт Продолжается регистрация на курсы Kharkiv Sport Academy 3.0 05.03 Спорт Стартовала регистрация на курсы Спортивной академии
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 