03.07.2022 21:50 Виталий Хиневич

Проект «Єдині» приглашает желающих перейти на украинский язык

Украинцы могут пройти разговорный курс и избавиться от языкового барьера.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Вечірній Київ.

Сообщается, что 4 июля 2022 года стартует третий разговорный курс «Єдині», который поможет изучению украинского языка.

Участники ежедневно будут получать задания и учебные материалы, которые помогут преодолеть языковой барьер; принять участие в вебинарах и разговорных клубах в своем городе. Длительность курса составляет 28 дней.

«Почти 15 тысяч человек уже перешли на украинский вместе с нами в течение двух предыдущих курсов. И мы не планируем сбавлять обороты, поскольку наша цель — помочь 1 млн человек перейти на украинский до конца текущего года», — рассказала соучредительница инициативы «Навчай українською»Наталья Федечко.

Для участия в проекте, необходимо зарегистрироваться в гугл-форме.

Стоит отметить, что люди, которые живут в разных уголках мира так же смогу принять участие в онлайн курсе.