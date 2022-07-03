03.07.2022 21:50 Виталий Хиневич
Проект «Єдині» приглашает желающих перейти на украинский язык
Украинцы могут пройти разговорный курс и избавиться от языкового барьера.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Вечірній Київ.
Сообщается, что 4 июля 2022 года стартует третий разговорный курс «Єдині», который поможет изучению украинского языка.
Участники ежедневно будут получать задания и учебные материалы, которые помогут преодолеть языковой барьер; принять участие в вебинарах и разговорных клубах в своем городе. Длительность курса составляет 28 дней.
«Почти 15 тысяч человек уже перешли на украинский вместе с нами в течение двух предыдущих курсов. И мы не планируем сбавлять обороты, поскольку наша цель — помочь 1 млн человек перейти на украинский до конца текущего года», — рассказала соучредительница инициативы «Навчай українською»Наталья Федечко.
Стоит отметить, что люди, которые живут в разных уголках мира так же смогу принять участие в онлайн курсе.
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