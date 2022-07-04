04.07.2022 06:01 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 4 июля

Первая половина дня в Харькове будет ясной, а после обеда появятся облака. Без осадков.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром ясно, вероятность осадков 1%. Температура воздуха +19°...+25°C (ощущается как +25°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 50%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +29°...+31°C (ощущается как +31°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 35%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 12%. Температура воздуха +27°...+24°C (ощущается как +24°C). Ветер северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Приметы дня:

Погода будет хорошей, если радуга протянулась с востока на запад.

Ночная роса не высохла утром – к грозе.

Если после дождя солнышко ярко светит и припекает, то к вечеру опять пойдет дождь.

Утром водяная лилия едва над водой поднимается – после обеда 4 июля пойдет дождь.

В прежние времена заметили, если этот день жаркий, то декабрь будет морозным.