Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 4 июля

Первая половина дня в Харькове будет ясной, а после обеда появятся облака. Без осадков.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.
Утром ясно, вероятность осадков 1%. Температура воздуха +19°...+25°C (ощущается как +25°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 50%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +29°...+31°C (ощущается как +31°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 35%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 12%. Температура воздуха +27°...+24°C (ощущается как +24°C). Ветер северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Есть риск принять желаемое за действительное. Даже если вам кажется, что все под контролем, принятие важных решений лучше отложить на потом.
Первая половина дня в Харькове будет ясной, а после обеда появятся облака. Без осадков.
В Украине 4 июля отмечается День Нацполиции. Праздник сравнительно молодой, хотя дата его отмечания уже переносилась.
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