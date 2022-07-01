01.07.2022 14:59 Дмитрий Колоней

Коммунальщиками проверены электросети тысяч харьковских домов (фото)

Об этом сообщили в КСП «Харьковгорлифт».



Коммунальщиками проверены электросети тысяч харьковских домов (фото)



Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КСП «Харьковгорлифт», сотрудники предприятия занимаются техобслуживанием и ремонтом внутридомовых электросетей, а также налаживают работу лифтов.

Продолжаются работы по подготовке жилых домов коммунальной формы собственности к отопительному сезону. Рабочие уже обследовали и привели в порядок внутридомовые электросети почти в 4 тыс. жилых домов.

По состоянию на 1 июля специалисты предприятия запустили почти 6,2 тыс. лифтов, которые из-за обстрелов и бомбардировок многоэтажек были временно отключены.

Среди прочего рабочие КСП также занимаются восстановлением поврежденных при взрывах дверей электрощитовых и электрических шкафов.

«Это нужно не только для обеспечения бесперебойного электроснабжения домов харьковчан, но и для предотвращения ударов током, а также кражи электрооборудования», - отметили на предприятии.