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01.07.2022  14:59   Дмитрий Колоней

Коммунальщиками проверены электросети тысяч харьковских домов (фото)

Об этом сообщили в КСП «Харьковгорлифт».


Коммунальщиками проверены электросети тысяч харьковских домов (фото)
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на  КСП «Харьковгорлифт», сотрудники предприятия занимаются техобслуживанием и ремонтом внутридомовых электросетей, а также налаживают работу лифтов. 
 
Продолжаются работы по подготовке жилых домов коммунальной формы собственности к отопительному сезону. Рабочие уже обследовали и привели в порядок внутридомовые электросети почти в 4 тыс. жилых домов.  
 
По состоянию на 1 июля специалисты предприятия запустили почти 6,2 тыс. лифтов, которые из-за обстрелов и бомбардировок многоэтажек были временно отключены. 
 
 
Среди прочего рабочие КСП также занимаются восстановлением поврежденных при взрывах дверей электрощитовых и электрических шкафов. 
 
«Это нужно не только для обеспечения бесперебойного электроснабжения домов харьковчан, но и для предотвращения ударов током, а также кражи электрооборудования», - отметили на предприятии.
 
Тэги:  лифты, отопительный сезон, харьков
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