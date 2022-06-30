30.06.2022 20:53 Дмитрий Колоней

Город Харьков стоял, стоит и будет стоять, несмотря на обстрелы врага, - Игорь Терехов

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов заявил в эфире телемарафона.



Город Харьков стоял, стоит и будет стоять, несмотря на обстрелы врага, - Игорь Терехов



Как сообщает РЕДПОСТ , мэр Харькова Игорь Терехов, выступая в эфире телемарафона, в частности, отметил:

"Интенсивность обстрелов Харькова возросла и обстрелы сегодня ведутся абсолютно хаотично по всем районам города. Страдают жилые дома, школы, детские садики и лечебные учреждения. Российский агрессор злобно продолжает третировать город Харьков и, как я понимаю, его просто бесит то, что Харьков сегодня живет более или менее полноценной жизнью, насколько это возможно в условиях войны и, конечно, это вызывает злобу оккупантов и они беспощадно уничтожают инфраструтуру города

Но, не смотря на все это, город стоял, стоит и будет стоять. И то, что творят сегодня российские оккупанты вызывает у нас здоровую злость и еще большее желание бить врага", - подытожил мэр Харькова.