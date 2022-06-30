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30.06.2022  20:53   Дмитрий Колоней

Город Харьков стоял, стоит и будет стоять, несмотря на обстрелы врага, - Игорь Терехов

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов заявил в эфире телемарафона.


Город Харьков стоял, стоит и будет стоять, несмотря на обстрелы врага, - Игорь Терехов
Как сообщает РЕДПОСТ, мэр Харькова Игорь Терехов,  выступая в эфире телемарафона, в частности, отметил:
 
"Интенсивность обстрелов Харькова возросла и обстрелы сегодня ведутся абсолютно хаотично по всем районам города. Страдают жилые дома, школы, детские садики и лечебные учреждения. Российский агрессор злобно продолжает третировать город Харьков и, как я понимаю, его просто бесит то, что Харьков сегодня живет более или менее полноценной жизнью, насколько это возможно в условиях войны и, конечно, это вызывает злобу оккупантов и они беспощадно уничтожают инфраструтуру города
 
Но, не смотря на все это, город стоял, стоит и будет стоять. И то, что творят сегодня российские оккупанты вызывает у нас здоровую злость и еще большее желание бить врага",  - подытожил мэр Харькова.
 
Тэги:  игорь терехов, агрессия россии, харьков
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