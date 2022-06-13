13.06.2022 19:30 Дмитрий Колоней

10 лет: в Харьковском приюте для животных отметили юбилей

Харьковскому городскому приюту для бездомных животных исполнилось 10 лет.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Центр обращения с животными», каждый год в свой день рождения в приюте для детей, волонтеров и всех гостей организовывали праздник. Особенно грандиозным должен был стать 10-летний юбилей, но планы разрушила война. Также из-за военной агрессии россии остановилось запланированное расширение центра.

«В этом году должно было начаться строительство более 100 новых вольеров для содержания бездомных собак. Также почти остановилась устройство животных в новые семьи. Сколько же семей могло посетить приют и подарить немного любви нашим питомцам! Сколько детей могли исполнить свою мечту и завести домашнего любимца! В этом году наш день рождения - действительно грустный праздник», - отметили в приюте.

Однако, как бы сложно ни было, сотрудники центра продолжали спасать бездомных животных и устраивать их в новые семьи. Впервые за 10 лет Харьковский приют обратился за помощью к неравнодушным. Так, в течение всех этих месяцев для питомцев учреждения отправляли и продолжают отправлять гуманитарные грузы со всего мира.

«Мы верим в то, что свой 11-й день рождения мы с размахом отметим в мирном Харькове, в свободной и целостной Украине. И каждый наш спонсор, меценат, волонтер и просто любящий животных человек сможет присутствовать на этом празднике лично, чтобы мы могли поблагодарить всех, кто помогал нам в это нелегкое время», - отметили в приюте.

Справка. КП «Центр обращения с животными» построено по европейскому стандарту. В учреждении работает ветеринарная клиника для бездомных и домашних животных, гостиница для животных, включая экзотических. Также предоставляются комплекс ритуальных услуг, услуги кинолога и грумера.