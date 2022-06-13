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13.06.2022  19:59   Дмитрий Колоней

Стало известно, при каких условиях введут легализацию оружия в Украине

Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко.


Стало известно, при каких условиях введут легализацию оружия в Украине
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на "Интерфакс-Украина", по словам Игоря Клименко, легализация оружия в Украине станет возможной, когда не будет источника поступления нелегального оружия с оккупированных территорий. после учета всего оружия, которое есть у украинцев сейчас.
 
"Легализация оружия – это дискуссионный вопрос. С начала боевых действий по незаконному обороту только работники уголовного розыска изъяли более тысячи единиц огнестрельного оружия, более 100 гранатометов и 350 тысяч боеприпасов", — отметил он.
 
Глава Нацполиции добавил, что это оружие может представлять угрозу жизни мирному населению.
 
"Тысячи единиц оружия на руках могут нести угрозу жизни мирных и законопослушных граждан. Так вот, все сначала надо вернуть на склады, учесть или взорвать, как это делают взрывотехники, а потом уже возвращаться к вопросу владения оружием. Поэтому должно быть step by step : сначала реестр, чтобы понять, сколько оружия есть на руках, у кого оно есть.И уже после этого можем говорить о том, какое оружие, какого калибра и какого класса должно быть на руках у наших граждан – будь то автомат или карабин, или пистолет", – считает Клименко.
Тэги:  легализация оружия, клименко, украина
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