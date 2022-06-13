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13.06.2022  18:56   Дмитрий Колоней

Обстрел Харькова: спасатели разбирали завалы (фото)

На разрушенных объектах Харькова работали верхолазы.

Разбирали завалы спасатели после обстрела Киевского района Харькова

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на  ГУ ГСЧС, 13 июня 2022 года спасатели проводили аварийно-спасательные работы и разбор завалов на поврежденных обстрелами объектах в Киевском районе Харькова. Верхолазы разбирали неустойчивые разрушенные конструкции с верхних этажей учебного заведения, чтобы предотвратить их падение, что может привести к человеческим жертвам.

Разбирали завалы спасатели после обстрела Киевского района Харькова

Разбирали завалы спасатели после обстрела Киевского района Харькова

Разбирали завалы спасатели после обстрела Киевского района Харькова

 

Тэги:  обстрел, разбор завалов, харьков, спасатели
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