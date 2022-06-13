13.06.2022 18:56 Дмитрий Колоней

Обстрел Харькова: спасатели разбирали завалы (фото)

На разрушенных объектах Харькова работали верхолазы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУ ГСЧС, 13 июня 2022 года спасатели проводили аварийно-спасательные работы и разбор завалов на поврежденных обстрелами объектах в Киевском районе Харькова. Верхолазы разбирали неустойчивые разрушенные конструкции с верхних этажей учебного заведения, чтобы предотвратить их падение, что может привести к человеческим жертвам.