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09.06.2022  18:31   Дмитрий Колоней

Взрыв под Харьковом: отбита воздушная атака оккупантов (фото)

На Харьковщине следователи изъяли обломки ракеты захватчиков

Агрессия России: Уничтожена ракета оккупантов у Старого Мерчика
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, информация о взрыве в районе поселка Старый Мерчик поступила стьражам полрядка 8 июня 2022 года от старосты населенного пункта.
 
На место проишествия выезжали руководители Богодуховского райуправления и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции в городе Валки. В ходе осмотра установлено, что недалеко от пгт Старый Мерчик Богодуховского района силы украинской противовоздушной обороны сбили вражескую ракету.
 
Агрессия России: Уничтожена ракета оккупантов у Старого Мерчика

В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Вещественные доказательства изъяты. Полицейскими собран первичный материал.

Части боеприпаса полицейские обнаружили возле лесополосы и приусадебного участка близ пгт Старый Мерчик.
 
 

 

Тэги:  взрыв, уничтожена ракета, харьков, агрессия россии
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