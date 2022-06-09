09.06.2022 18:31 Дмитрий Колоней

Взрыв под Харьковом: отбита воздушная атака оккупантов (фото)

На Харьковщине следователи изъяли обломки ракеты захватчиков

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, информация о взрыве в районе поселка Старый Мерчик поступила стьражам полрядка 8 июня 2022 года от старосты населенного пункта.

На место проишествия выезжали руководители Богодуховского райуправления и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции в городе Валки. В ходе осмотра установлено, что недалеко от пгт Старый Мерчик Богодуховского района силы украинской противовоздушной обороны сбили вражескую ракету.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Вещественные доказательства изъяты. Полицейскими собран первичный материал.

Части боеприпаса полицейские обнаружили возле лесополосы и приусадебного участка близ пгт Старый Мерчик.