09.06.2022 14:19 Виталий Хиневич

Из-за полномасштабного вторжения россии 150 тысяч харьковчан лишились жилья

Игорь Терехов принял участие в заседании Генеральной Ассамблеи Ассоциации городов-обладателей Приза Европы



Из-за полномасштабного вторжения россии 150 тысяч харьковчан лишились жилья



Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что харьковский городской голова Игорь Терехов 9 июня, дистанционно принял участие в заседании Генеральной Ассамблеи Ассоциации городов-обладателей Приза Европы в Совете Европы.

На заседании городской голова сообщил, что с начала войны в Харькове было разрушено 3,5 тысячи домов. По его словам, 500 многоэтажных домов (в том числе 9- и 16-этажных) не подлежат восстановлению. Из-за полномасштабного вторжения 150 тысяч человек лишились жилья.

«Каждый день враг разрушает объекты инфраструктуры, жилые дома, сносит целые микрорайоны. А ведь за этим всем стоят жизни и судьбы людей», - подчеркнул мэр Харькова.

Он отметил, что задача городской власти - обеспечить жизнедеятельность города, безопасность горожан и условия для восстановления разрушенной экономики. Поэтому уже работает общественный транспорт, и началась разработка нового Генплана города во главе с британским архитектором Норманом Фостером. В Харькове планируется строительство новых микрорайонов и транспортных развязок с использованием современных технологических разработок.

«Нам необходимо начать строительство новых объектов, чтобы создать рабочие места. В будущем мегаполисе мы создадим индустриальные парки для притока инвестиций. Харьков всегда был самодостаточным городом и таким, я уверен, будет и после нашей победы. Мы привлечем лучших экспертов», - отметил Игорь Терехов.

Городской голова сообщил, что для развития Харькова очень важно сотрудничество с международными организациями, городами-побратимами и партнерами. Поэтому сейчас городская власть работает над концепцией создания Координационного совета городов-партнеров для максимально эффективного использования инструмента межмуниципального сотрудничества. Игорь Терехов обратился к членам Ассоциации с просьбой поддержать эту инициативу для стабильности и процветания европейского сообщества.

Мэр Харькова поблагодарил представителей стран Европы за политическую поддержку Украины и оказание гуманитарной помощи украинцам, которая помогает противостоять российской агрессии.