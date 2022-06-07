07.06.2022 16:25 Виталий Хиневич

В жилом районе Харькова восстановили электроснабжение

Энергетики провели восстановительные работы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ХОВА.

Сообщается, что энергетики возобновили электроснабжение частного сектора на Журавловке (Киевский район), который российский агрессор обстрелял из артиллерии утром 7 июня.

“У ворот одного из дворов осталась воронка с хвостовиком от ракеты. В течение часа саперы забрали остатки боеприпаса. Именно эти обломки перебили провод воздушной линии электропередачи, что привело к обесточиванию двух трансформаторных подстанций”, - сообщили в АО "Харьковоблэнерго".

В общей сложности без света оказались более 400 домохозяйств.

Ремонтная бригада заменила провод на поврежденном участке и полностью восстановила электропитание на нескольких улицах жилого района.

Напомним, харьковские коммунальщики восстановили десятки колодцев.