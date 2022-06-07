07.06.2022 14:08 Рита Парфенова

В Харькове будут принимать показания просроченных во время войны счетчиков

Показания приборов учета тепловой энергии и горячей воды, срок поверки которых истек во время действия военного положения, считаются действительными.

Об этом сообщили в КП «Харьковские тепловые сети», передает РЕДПОСТ.

Такое решение принято с учетом требований постановления Кабинета Министров Украины от 5 апреля 2022 года №412. В нем говорится, что показания счетчиков, срок поверки которых закончился с 24 февраля 2022 года, принимают с указанной даты и в течение трех месяцев после прекращения или отмены военного положения.



Сами счетчики должны иметь документы от установке и быть с целыми пломбами.

Напомним, сотрудники предприятия КП «Харьковские тепловые сети» разбирают завалы на котельной «Север-3», пострадавшей при обстрелах Северной Салтовки.