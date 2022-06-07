В Харькове будут принимать показания просроченных во время войны счетчиков

Показания приборов учета тепловой энергии и горячей воды, срок поверки которых истек во время действия военного положения, считаются действительными.
Об этом сообщили в КП «Харьковские тепловые сети», передает РЕДПОСТ.
Такое решение принято с учетом требований постановления Кабинета Министров Украины от 5 апреля 2022 года №412. В нем говорится, что показания счетчиков, срок поверки которых закончился с 24 февраля 2022 года, принимают с указанной даты и в течение трех месяцев после прекращения или отмены военного положения.
Сами счетчики должны иметь документы от установке и быть с целыми пломбами.
Напомним, сотрудники предприятия КП «Харьковские тепловые сети» разбирают завалы на котельной «Север-3», пострадавшей при обстрелах Северной Салтовки.
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