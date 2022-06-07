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07.06.2022  14:08   Рита Парфенова

В Харькове будут принимать показания просроченных во время войны счетчиков

Показания приборов учета тепловой энергии и горячей воды, срок поверки которых истек во время действия военного положения, считаются действительными.

показания счетчиков отопления и горячей воды

Об этом сообщили в КП «Харьковские тепловые сети», передает РЕДПОСТ.

Такое решение принято с учетом требований постановления Кабинета Министров Украины от 5 апреля 2022 года №412. В нем говорится, что показания счетчиков, срок поверки которых закончился с 24 февраля 2022 года, принимают с указанной даты и в течение трех месяцев после прекращения или отмены военного положения.

Сами счетчики должны иметь документы от установке и быть с целыми пломбами.

остановления Кабинета Министров Украины от 5 апреля 2022 года №412

Напомним, сотрудники предприятия КП «Харьковские тепловые сети» разбирают завалы на котельной «Север-3», пострадавшей при обстрелах Северной Салтовки.

Источник:   КП ХТС
 Тэги:  счетчик, тепло, показания, поверка, харьков
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