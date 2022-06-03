03.06.2022 14:55 Дмитрий Колоней

Харьковские коммунальщики запустили тысячи лифтов

Об этом сообщили в КСП «Харьковгорлифт».



Харьковские коммунальщики запустили тысячи лифтов



Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КСП «Харьковгорлифт», обследовано 6,4 тыс. лифтов в жилых домах коммунальной собственности. На предприятии напомнили, что лифты были отключены в связи с частыми обстрелами и бомбардировками многоэтажек. Поэтому возникали аварии на электросетях, которые приводили к остановке лифтов.

По городу уже возобновили работу 6020 лифтов. Из-за повреждения целостности конструктивов жилых домов (машинных помещений, шахт лифтов) и лифтового оборудования 131 лифт пока нельзя запустить.

Кроме того, 440 лифтов не смогли обследовать из-за отсутствия доступа к жилым домам Киевского района, где есть пропускной режим (жилые массивы на Северной Салтовке, в поселках Пятихатки и Жуковского). Из запланированных для запуска лифтов 156 пока не работают по причине отсутствия электропитания из-за поврежденных внешних электросетей, восстановление которых находится в компетенции РЭС. По техническим причинам не работают 39 лифтов, которые требуют выполнения ремонта в большем объеме (замена троса и лебедки, ремонт ходовой части электродвигателя и т. п.). Также в КСП зафиксировали случаи заливки оборудования лифтов холодной водой (проезд Садовый, 30, пр. Льва Ландау, 12, п. 13).

«Пытаемся проводить необходимые ремонтные работы на лифтах как можно быстрее», - отметили в «Харьковгорлифте».

На предприятии подчеркнули, что по всем случаям работники составляют акты обследований с фотоподтверждениями. Документы передают в Департамент жилищно-коммунального хозяйства и Харьковский городский совет для планирования восстановительных работ.