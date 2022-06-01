01.06.2022 16:59 Дмитрий Колоней
Харьковская прокуратура осмотрела обстрелянные захватчиками общежития
Проведено криминологическое обследование поврежденного общежития харьковского спортклуба «Унифехт».
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Прокуратуру, для сбора доказательств военных преступлений российских оккупантов прокурорами Харьковской областной прокуратуры проведен осмотр общежития спортивного клуба «Унифехт» ХНУ им. В. Н. Каразина. Обследование дания проведено в рамках досудебного расследования по делу о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
5 марта 2022 военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации нанесли авиаудары вблизи спортивного клуба «Унифехт» ХНУ им. В. Н. Каразина. Указанные действия привели к разрушению учебно-спортивного комплекса, общежития и близлежащим домам.
По результатам осмотра назначены соответствующие экспертизы для определения суммы ущерба, нанесенного вооруженной агрессией российских военных.
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