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01.06.2022  16:59   Дмитрий Колоней

Харьковская прокуратура осмотрела обстрелянные захватчиками общежития

Проведено криминологическое обследование поврежденного общежития харьковского спортклуба «Унифехт».

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, для сбора доказательств военных преступлений российских оккупантов  прокурорами Харьковской областной прокуратуры  проведен осмотр общежития спортивного клуба «Унифехт» ХНУ им. В. Н. Каразина. Обследование дания проведено в рамках досудебного расследования по делу о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
 
5 марта 2022 военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации нанесли авиаудары вблизи спортивного клуба «Унифехт» ХНУ им. В. Н. Каразина. Указанные действия привели к разрушению учебно-спортивного комплекса, общежития и близлежащим домам.
 
По результатам осмотра назначены соответствующие экспертизы для определения суммы ущерба, нанесенного вооруженной агрессией российских военных.
 
Напомним, ранее  мы писали о том, что из-за обстрела Харькова ранены три человека.
 
Тэги:  агрессия россии, обстрел, харьков, спортклуб унифехт
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