01.06.2022 16:20 Виталий Хиневич

Командующий армией страны агрессора в Украине таинственно исчез

Российский генерал около двух недель не появляется на фронте.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Сегодня.

Сообщается, что Александру Дворникову, которому было поручено командование войной на украинской территории, уже около двух недель не появляется на фронте.

По словам американских официальных лиц, вскоре после своего назначения, генерал Дворников пытался заставить разрозненные воздушные и наземные подразделения координировать свои атаки.

Однако эти меры не смогли изменить характер российской армии, считает старший научный сотрудник и директор проекта "Критические угрозы" Американского института предпринимательства Фредерик Каган.

Стоит отметить, что Дворников начал свою карьеру командиров взвода в 1982 году, после чего принимал участие в жестокой войне россии в Чечне. Кроме этого, он принимал участие в военных действиях в Сирии.