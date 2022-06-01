01.06.2022 15:59 Дмитрий Колоней

Стартовал детский флешмоб «Расширяем круг друзей»

Мероприятие организовали в рамках реализации проекта «Поддержи ребенка».



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Министерств науки и образования Украины, для участия во флешмобе в Международный день защиты детей стартовалдетям необходимо написать письмо-знакомство для нового друга и нарисовать подарок. После этого родителям необходимо сфотографировать письмо, добавить разрешение на пересылку и отправить на электронную почту [email protected] , указав в теме «Письмо для друга».

Отметим, что флешмоб организовали в рамках реализации проекта «Поддержи ребенка». При поддержке МОН педагоги и детские психологи создали одноименный канал в Telegram. Его пользователи имеют доступ к простым рекомендациям, играм и развивающим упражнениям, которые можно выполнять в укрытии, дома или во время эвакуации.