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01.06.2022  15:59   Дмитрий Колоней

Стартовал детский флешмоб «Расширяем круг друзей»

Мероприятие организовали в рамках реализации проекта «Поддержи ребенка».


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Министерств науки и образования Украины, для участия во флешмобе в  Международный день защиты детей стартовалдетям необходимо написать письмо-знакомство для нового друга и нарисовать подарок. После этого родителям необходимо сфотографировать письмо, добавить разрешение на пересылку и отправить на электронную почту [email protected], указав в теме «Письмо для друга».
 
Отметим, что флешмоб организовали в рамках реализации проекта «Поддержи ребенка». При поддержке МОН педагоги и детские психологи создали одноименный канал в Telegram. Его пользователи  имеют доступ к простым рекомендациям, играм и развивающим упражнениям, которые можно выполнять в укрытии, дома или во время эвакуации.
 
Тэги:  флешмоб, день защиты детей, украина
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