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29.05.2022  14:23   Дмитрий Колоней

Солдаты агрессора надеются вернуться домой с Украины в конце мая (видео)

В конце мая истекает определенный законодательством России 90-дневный срок на проведение «спецоперации».

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на СБУ, контрактники РФ, которые въехали в Украину в феврале 2022, надеятся «законно» покинуть службу в конце мая. Об этом свидетельствуют перехваченные спецслужбами телефонные разговоры захватчиков.
 
«Сказали, что замены не будет никакой. Никто нас поменять не желает, все отказываются сюда ехать. Думаю, наверное, сейчас досижу, три месяца как стукнет, нах*й, надо как-то выбираться… Буду искать что-то на гражданке», – говорит рашист с другом.
В конце этого месяца истекает определенный законодательством России 90-дневный срок на проведение «спецоперации». Поэтому те из них, которые въехали в Украину в феврале, могут «законно» покинуть службу.
Об этом свидетельствуют телефонные разговоры кафиров, которые перехватывает СБУ.
 
А вот найти новых желающих воевать непросто. Поэтому командование пытается удержать этих вояк.
 
«Приезжают, агитируют там, какими-то способами: «Младшие классы пишут вам письма. Если вы уедите, кто здесь останется». Пугают, что характеристику испортят в личном деле, но еще ни одного это не остановило».
Надеемся, что армия кафиров все-таки станет меньше до лета. А если нет – наши защитники помогут им вернуться домой.

 

Тэги:  агрессия россии, деморализация, украина
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