Солдаты агрессора надеются вернуться домой с Украины в конце мая (видео)

«Сказали, что замены не будет никакой. Никто нас поменять не желает, все отказываются сюда ехать. Думаю, наверное, сейчас досижу, три месяца как стукнет, нах*й, надо как-то выбираться… Буду искать что-то на гражданке», – говорит рашист с другом.

В конце этого месяца истекает определенный законодательством России 90-дневный срок на проведение «спецоперации». Поэтому те из них, которые въехали в Украину в феврале, могут «законно» покинуть службу.

Об этом свидетельствуют телефонные разговоры кафиров, которые перехватывает СБУ.

А вот найти новых желающих воевать непросто. Поэтому командование пытается удержать этих вояк.

«Приезжают, агитируют там, какими-то способами: «Младшие классы пишут вам письма. Если вы уедите, кто здесь останется». Пугают, что характеристику испортят в личном деле, но еще ни одного это не остановило».

Надеемся, что армия кафиров все-таки станет меньше до лета. А если нет – наши защитники помогут им вернуться домой.