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21.05.2022  15:15   Виталий Хиневич

Коммунальщики ремонтируют трубопроводы в Харькове

Сотрудники коммунальных служб работают в ускоренном режиме.

Коммунальные службы Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что коммунальное предприятие «Харьковские тепловые сети» ускоряет ремонтные работы в центральных районах, чтобы как можно быстрее создать условия для комфортного передвижения по городу и возобновить услуги харьковчанам.
 
В частности, на улице Сумской и улице Ярослава Мудрого бригады готовятся перекладывать магистрали, на улице Олеся Гончара - начали ремонтные работы на трубопроводах диаметром 1020 мм, а в парке имени Горького - меняют побитые снарядами плиты, которыми были накрыты теплосети.
 
Кроме того, специалисты проверяют оборудование пострадавших в результате обстрелов котельных. В частности, обследования продолжаются в Пятихатках и на котельной «Хартрон».
 
Напомним, ремонтники облэнерго попали под обстрел в селе под Харьковом.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  жкх, харьков
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