21.05.2022 15:15 Виталий Хиневич

Коммунальщики ремонтируют трубопроводы в Харькове

Сотрудники коммунальных служб работают в ускоренном режиме.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что коммунальное предприятие «Харьковские тепловые сети» ускоряет ремонтные работы в центральных районах, чтобы как можно быстрее создать условия для комфортного передвижения по городу и возобновить услуги харьковчанам.

В частности, на улице Сумской и улице Ярослава Мудрого бригады готовятся перекладывать магистрали, на улице Олеся Гончара - начали ремонтные работы на трубопроводах диаметром 1020 мм, а в парке имени Горького - меняют побитые снарядами плиты, которыми были накрыты теплосети.

Кроме того, специалисты проверяют оборудование пострадавших в результате обстрелов котельных. В частности, обследования продолжаются в Пятихатках и на котельной «Хартрон».